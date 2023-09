Inês Aires Pereira tatua o nome do marido

Foi durante o casamento de Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira que Inês Aires Pereira decidiu tatuar o nome do marido, David, na zona das costelas.

Inês Aires Pereira surpreendeu o marido com uma tatuagem. Mas não era uma tatuagem qualquer. A atriz tatuou o nome do companheiro, David, na zona por baixo do braço, nas costelas e partilhou a reação do próprio nas redes sociais.

“É real?”, questionou à mulher, que respondeu com um sorriso de orelha a orelha. O momento aconteceu durante o casamento de Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira em Évora.

Os recém-casados fizeram a festa perante centenas de familiares e amigos e preparam-se para embarcar na lua de mel. Em entrevista ao “Selfie”, o noivo revelou que o destino escolhido para passar os primeiros momentos como casados foi a Tanzânia.

Recorde-se que Tiago Teotónio Pereira e Rita Patrocínio já são pais de uma menina. A pequena Camila tem um ano.