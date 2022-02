“Amor, amizade e música”: Inês Castel-Branco partilha detalhes da festa dos 40 anos

Inês Castel-Branco partilhou, este domingo, 27 de fevereiro, detalhes da festa dos 40 anos. A atriz confessou ter estado rodeada de amigos e muita música.

A intérprete celebrou o seu aniversário na passada sexta-feira. No entanto, só no fim de semana é que a artista juntou os amigos para a celebração dos 40 anos, tal como revelou no Instagram.

“Estou com sintomas fortes de felicidade extrema. Entrei nos 40 rodeada de amor, amizade, música, aplausos, flores e presentes. Deu para esquecer durante umas horas o que se passa lá fora e lembrar a importância dos abraços e declarações de amor”, admitiu.

De seguida, a profissional da TVI agradeceu aos amigos que estiveram na festa e a quem ajudou a organizar a celebração. “Obrigada a todos os que contribuíram para isso”, escreveu, referindo os vários parceiros que teve na festa.

“Obrigada aos meus amigos e família por me fazerem sentir especial e amada. Já vos disse hoje que vos amo?” rematou.