Inês Castel-Branco estreia podcast “Inacreditável” e é elogiada por Rui Maria Pêgo

Inês Castel-Branco recorreu às redes sociais para anunciar um novo projeto, o podcast “Inacreditável”, e foi elogiada por Rui Maria Pêgo.

Inês Castel-Branco recorreu às redes sociais para anunciar o mais recente projeto, o podcast “Inacreditável”. Rapidamente, a caixa de comentários encheu-se de mensagens de apoio, mas houve uma que não passou despercebida.

Rui Maria Pêgo, locutor e filho de Júlia Pinheiro, foi uma das figuras públicas que deixou uma mensagem à amiga: “Agora somos um daqueles couples em que ambos têm podcasts. Sabes mesmo como apimentar esta relação… Parabéns! Está ótimo”, escreveu.

Além de Rui Maria Pêgo, outras figuras públicas também se manifestaram. “Brava… Está inacreditável”, referiu Margarida Vila-Nova, “Parabéns! Está lindo”, disse Vera Kolodzig, “Já ouvi. Chiça! Aquilo não pode ter sido guionado. Por isso, a Mónica é excelente a fazer-nos sentir com as suas palavras e tu vais como só tu sabes ir. Parabéns! (Agora percebo porque te via no corredor”, notou a locutora Ana Carmo.

“Inacreditável” é o novo podcast de Inês Castel-Branco na Rádio Comercial.