Inês Castel-Branco ajuda filho a dar prenda à namorada

Inês Castel-Branco ajudou o filho, Simão, a dar uma prenda de aniversário à namorada, Maria. As caras conhecidas e amigas da intérprete ficaram rendidas.

A atriz mostrou-se orgulhosa da conversa que teve com o seu filho sobre o amor e o início de uma relação amorosa, tal como demonstrou, esta quinta-feira, no perfil de Instagram.

“Hoje a namorada do meu filho fez 11 anos. Ontem falámos sobre estes tempos estranhos e a vontade dele de lhe fazer uma surpresa”, começou por contar Inês Castel-Branco na legenda.

“Falámos sobre as mudanças no amor e nas relações e de como o romantismo não pode morrer. Pronto, estou babada. É isto. Parabéns, querida Maria. E que os homens do futuro sejam como o meu Simão”, acrescentou.

Várias caras conhecidas mostraram-se rendidas ao gesto do filho de Inês Castel-Branco. “Que lindo, Simão”, comentou a atriz Benedita Pereira. “Que amor!” atirou a apresentadora Maria Botelho Moniz.