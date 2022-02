Inês Castel-Branco mostra arranque das gravações da próxima novela da TVI

Inês Castel-Branco mostrou-se, esta segunda-feira, 1 de fevereiro, ao lado da colega de elenco e amiga Maya Booth no primeiro dia de gravações da nova novela da TVI “Para Sempre”.

A atriz começou a gravar o projeto que marca o seu regresso à estação de Queluz de Baixo. No perfil de Instagram, a intérprete partilhou uma fotografia ao lado da amiga de longa data e colega de elenco Maya Booth.

“Começamos hoje a nossa novela ‘Para Sempre’ E que sorte que tive de começar ao lado deste mulherão de quem sou amiga há tantos anos. Assim vai ser muito mais fácil”, confessou. “Apresento-vos a ‘Clara’ e a ‘Magda’. Em breve na vossa televisão”, acrescentou.

Em agosto do ano passado, aquando do anúncio da sua mudança para a TVI, a filha de Luísa Castel-Branco já tinha revelado que se preparava para assumir uma personagem “super-interessante”.

“Volto à TVI com uma personagem super-interessante e num modelo de trabalho que me dará liberdade para fazer outros projetos. Que mais podia querer nesta fase da minha carreira?” disse.

Na nova produção da estação privada, de acordo com a revista “TV 7 Dias”, a atriz vai viver um romance com a personagem do ator Diogo Morgado. A mesma publicação adiantou que a novela tem estreia agendada para o verão deste ano.