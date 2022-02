Inês Castel-Branco mostra filho a dormir: “Esperança que só se aperceba daqui a muito tempo”

Inês Castel-Branco mostrou, esta quarta-feira à noite, 20 de janeiro, o seu filho, Simão, a dormir depois de ter lido uma história.

A atriz, de 38 anos, partilha regulamente momentos da sua vida profissional no perfil de Instagram, optando por deixar a vida pessoal de fora. No entanto, a intérprete, que trocou a SIC pela TVI recentemente, abriu uma exceção e partilhou uma foto do filho, de dez.

“Que tempos difíceis de melhorar aos olhos do meu filho de dez anos. Resta-me falar-lhe de solidariedade, empatia, civismo, compaixão e amor pelo próximo”, explicou Inês Castel-Branco.

A filha de Luísa Castel-Branco espera que Simão não se aperceba da pandemia: “Deixo o resto para mais tarde na esperança que só se aperceba daqui a muito tempo. (Foi ele que escolheu a história de hoje)”.