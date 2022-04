Inês Castel-Branco revela que o Natal vai ser no escritório do irmão: “Tem 700 metros quadrados”

Inês Castel-Branco revelou, esta quarta-feira, 16 de dezembro, que o Natal este ano vai ser no escritório do seu irmão para a família conseguir respeitar as distâncias de segurança.

Depois de ter organizado, no ano passado, o Natal em família na sua casa, este ano, a atriz tem planos diferentes. Devido à pandemia da covid-19 e aos cuidados a ter, a intérprete que voltou à TVI vai fazer a festa no escritório do irmão… que tem 700 metros quadrado.

“O ano passado foi em minha casa. Este ano resolvemos fazer no escritório do meu irmão porque tem 700 metros quadrados. Por uma questão de pandemia e segurança, achámos que era ótimo “, explicou a atriz quando esteve nesta manhã à conversa com Manuel Luís Goucha e Mónica Jardim no “Você na TV!”.

“A minha mãe estava muito reticente em estar connosco e para nós é muito triste porque já não estamos com ela há muito tempo. Fomo-nos informar e vimos que se estivermos com distância, de máscara, é melhor do que os netos estarem longe dela”, prosseguiu.

Enquanto fazia a sopa dourada na cozinha, a filha de Luísa Castel-Branco adiantou que nas festas de família quem cozinha é o irmão Gonçalo. “Gosto muito de cozinhar, mas o meu irmão Gonçalo é que é o ‘chef’ da família e não deixa ninguém cozinhar. A minha mãe faz sempre uma torta de chocolate”, acrescentou.