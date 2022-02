Inês Castel-Branco recorda problemas de infertilidade

Inês Castel-Branco é mão de Simão, porém nem tudo foi fácil e antes de conseguir engravidar passou por problemas de infertilidade.

A atriz desabafou sobre esse período mais complicado em declarações à revista “TV 7 Dias” onde também falou da sua personagem “Clara”, da trama “Para Sempre”, na TVI, que sofre com problemas da mesma natureza.

“Acho que é tão importante fazer rir e desanuviar como pôr em cima da mesa temas importantes e neste caso tabus que precisam de ser falados. Há muitas mulheres a sofrer em silêncio com problemas de fertilidade. Quanto mais sentirem que não são as únicas, melhor para elas. Não é a primeira vez que vou buscar coisas que já vivi para as minhas personagens”, disse aquela publicação.

“Tive cenas de catarse nesta novela em que me foi muito fácil chegar a certas emoções por já ter passado pelo mesmo que a ‘Clara’. Não conseguir engravidar, perder um bebé, ter vergonha, sentir que somos menos mulheres, tudo isto é muito duro e há por aí muitas Claras a passar pelo mesmo. Estar a representar esta personagem fez-me voltar a esse sítio e sim, de certa forma, foi terapêutico”, acrescentou.

A intérprete, de 39 anos, revelou ainda que “tem sido muito bom regressar” à estação de Queluz de Baixo ao fim de 13 anos.