Inês Castel-Branco revela que já sofreu “body shaming” num trabalho

Inês Castel-Branco admitiu que já sofreu “body shaming” em contexto de trabalho, durante um editorial de moda.

A atriz revelou na rúbrica “Pressão no Ar” do programa “5 Para a Meia-Noite”, da RTP1, esta quinta-feira, 4 de março, que já recebeu criticas relacionadas com o aspeto físico enquanto fotografava uma campanha de calções.

“Alguma vez sentiste o chamado ‘body shaming’ durante um trabalho ou casting?”, questionou a apresentadora Inês Lopes Gonçalves. “Já. Num casting não, mas a trabalhar já”, revelou a artista.

“Quando era mais nova e fazia moda, fui contratada para um editorial de calções. Os calções não me ficavam muito bem e assisti à produtora a ligar para a minha agência a dizer: ‘Ela tem calhaus em vez de pernas, vais ter de mandar outra pessoa’”, contou.

“Morri, fiquei calada. Provavelmente chorei”, afirmou ainda, acrescentando que ficou chocada pelo facto de isto ter sido dito à sua frente.