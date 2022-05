Inês Castel-Branco conta que viveu relação tóxica: “Demorei um ano e meio a sair”

Inês Castel-Branco foi a última convidada do podcast “Oh, mãe”, de Mafalda Rodiles, e revelou que já viveu uma relação tóxica.

Durante o excerto partilhado por Mafalda Rodiles no perfil de Instagram é possível ouvir a atriz a falar sobre a importância de uma relação saudável e de saber reconhecer uma pessoa tóxica.

“Acho que encontrar a pessoa certa dá trabalho e muitas vezes estamos a perder tempo com pessoas erradas, muito tempo. E muitas vezes não tens coragem porque tens medo de estar sozinha, porque é confortável ter alguém”, começou por dizer Inês Castel-Branco.

“Se estás a discutir, se estás a chorar, se estás com dúvidas, se estás com uma autoestima baixa, se calhar não estás no sítio certo”, atirou, tendo falado da sua experiência de seguida.

“Todas nós já tivemos uma relação tóxica. Tive uma, demorei um ano e meio a sair de lá. […] Tive várias relações dessas nos últimos anos e, em todas elas, cheguei a um momento em que disse: ‘desculpa, não me leves a mal, mas não és tu’”, afirmou.