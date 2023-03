Inês de Góis responde a internauta que a acusa de viver às custas de José Carlos Pereira

Inês de Góis, ex-companheira de José Carlos Pereira, abriu um segmento de perguntas e respostas e houve quem a acusasse de viver às custas do ator.

“Sim, gata… Sendo bancada por um marido, médico e artista… Fácil”, afirmou uma das seguidoras.

No entanto, Inês de Góis não deixou a seguidora sem resposta e rapidamente se defendeu.

“Até me deu vontade de rir. O pai dos meus filhos nunca me ‘bancou’ e que fique bem claro que se ‘bancasse’, sendo mãe dos filhos dele, também não teria mal algum, pois o trabalho de mãe, além de não ser remunerado, é o mais difícil e importante do mundo e não havia dinheiro que o pagasse”, afirmou.

Recorde-se que Inês de Góis e José Carlos Pereira têm dois filhos em comum, Tomás e Afonso. Contudo, o intérprete tem ainda um filho mais velho fruto da relação anterior com Liliana Aguiar.