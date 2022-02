Inês Faria confessa, em lágrimas, que toma antidepressivos desde os 13 anos

Inês Faria confessou, em lágrimas, que toma antidepressivos desde os 13 anos para combater os problemas de saúde mental. “Todos temos os nossos problemas, medos e inseguranças”, afirmou.

A apresentadora do programa “Faz Faísca”, da RTP1, publicou uma fotografia em que aparece a chorar para desabafar sobre os problemas de saúde mental e a forma como lida com eles.

“Podia ser o típico post em que mostro que fui almoçar a uma esplanada de praia e escrevo a descrição ‘Sábados bons’. Mas como podem ver na última foto, a verdade é que passei a manhã a chorar e isso já ninguém saberia se não postasse”, começou por escrever a comunicadora de, 24 anos.

“Custa-me que por aqui (e contra mim falo) pareça sempre tudo tão perfeito. Abro o Instagram e vejo vidas perfeitamente invejáveis. E por vezes, confesso que custa-me a acreditar que não o sejam realmente. Mas depois tenho a certeza que não são, porque eu sou o exemplo perfeito disso. Todos (todos mesmo) temos os nossos problemas, medos e inseguranças”, acrescentou.

Inês Faria aproveitou para revelar que começou a tomar antidepressivos muito cedo e que a luta nem sempre tem sido “fácil”. “Sou conhecida como a miúda bem-disposta, divertida e de sorriso fácil. Mas na verdade, sou também a miúda que começou a tomar antidepressivos aos 13 anos e que só há seis meses os deixou”, confessou.

“Acreditem que não tem sido pera doce, mesmo tendo acompanhamento psicológico. Tenho-me esforçado diariamente para que isso não interfira tanto nas minhas relações pessoais, como profissionais, mas há vezes que simplesmente não dá”, afirmou.

Inês Faria apelou aos seguidores para que encarem a saúde mental como um “assunto muito sério”. “A saúde mental é um assunto muito sério e não devem ter medo ou vergonha de procurar ajuda (esse tempo já lá vai). […] ‘É ok não estar ok’. E, por favor, não se esqueçam que o que as pessoas postam por aqui, é só uma parte da vida delas. PS: Fico mesmo feia quando choro. Afinal quando os meus pais me diziam isso em criança, não estavam a mentir”, concluiu.