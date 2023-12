Inês Folque aproveitou fim de semana no campo para “recarregar baterias”

Para fugir da loucura da cidade, Inês Folque, o marido e os filhos decidiram passar o fim de semana no campo.

Às vezes, o ruído e a hiperatividade da cidade podem ser demasiado para lidar. Para fugir ao frenesim de Lisboa, Inês Folque, na companhia do marido Gonçalo Ribeiro Telles e dos dois filhos, Tomás e Francisco Xavier, fugiu para o campo.

Nas redes sociais, a apresentadora partilhou diversas imagens dos seus dias no destino escolhido: Évora. Os filhos puderam brincar no campo, ter a companhia dos animais e até andar num trator “carregadinhos de lama”. “Fim de semana no campo para recarregar baterias a tempo do Natal. Que felizes que fomos aqui”, escreveu.

De relembrar que, recentemente, a também atriz relembrou quando sofreu um aborto espontâneo durante a sua primeira gravidez. “Foi bastante duro, porque é aquela coisa que tu queres muito, muito, muito e finalmente consegues, não é? Depois o mundo desaba porque, de repente, ficas completamente sem chão”, disse.