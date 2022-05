Inês Folque assinala aniversário do companheiro nas redes sociais

Inês Folque celebrou o aniversário do companheiro, Gonçalo Telles, através das redes sociais com vários registos do dia de festa.

Foi nesta quarta-feira, 11 de maio, que o companheiro da “digital influencer” completou 39 anos de vida data que não foi esquecida por Inês Folque.

A também apresentadora foi partilhando vários detalhes do dia através de InstaStories, ferramenta do Instagram. “Parabéns meu amor”, escreveu em uma das imagens que publicou.

Recorde-se que Inês Folque e Gonçalo Telles são pais de dois meninos, Tomás, de dois anos, e Francisco de um mês.