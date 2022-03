Inês Folque faz balanço dos cinco meses de gravidez: “Para trás ficaram os desconfortos”

Inês Folque revelou, esta segunda-feira, 13 de dezembro, que está cinco meses grávida depois de ter feito um balanço da segunda gestação.

Após ter revelado que está novamente grávida, a apresentadora contou, no perfil de Instagram, a forma como tem decorrido estes últimos cinco meses de gravidez e “muito amor”.

“Cinco meses (hoje quase 24 semanas de muito amor) e um pequeno resumo do que foram. Já vamos a mais de meio caminho. Para trás a emoção da primeira eco e o coração a bater cheio de vida”, começou por escrever.

“A ansiedade da ecografia das 12 semanas que desta vez foi acalmada graças ao teste Neobona […]. Este teste permite, a partir das dez semanas, detetar as anomalias cromossómicas mais frequentes na gestação, com uma fiabilidade de 99% ou superior, sem risco para a mãe e para o bebé e, por isso, me fez estar mais tranquila nesse dia”, prosseguiu.

“Para trás ficaram os desconfortos do primeiro trimestre, embora este segundo também ande carregado de desafios e a ecografia mais importante da gravidez a morfológica, onde vimos esta miniatura cheia de vida com todos os traços tão definidos. Não deixo de me surpreender com este milagre da vida, esta viagem bonita que daqui a nada nos transformará para sempre enquanto família”, afirmou.

No final, a também atriz pediu aos seguidores que partilhassem as suas “ansiedades” consigo: “E desse lado? Há por aí grávidas de quantas semanas? Também com muita ansiedade em cada ecografia? Partilhem tudo comigo”.

Este segundo filho é fruto da relação entre Inês Folque e Gonçalo Ribeiro Telles. O casal também é pai de Tomás, de um ano.