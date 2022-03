Inês Folque batiza filho: “Gostava de tê-lo feito mais cedo”

Inês Folque batizou o seu filho, Tomás, há duas semanas. Agora, a apresentadora divulgou as fotografias da cerimónia nas redes sociais.

“Foi um dia bonito”. É desta forma que a cerimónia de batizado do pequeno Tomás ficou marcada para sempre na memória da também atriz e do seu marido, Gonçalo Ribeiro Telles.

No perfil de Instagram, a mãe “babada” mostrou as fotografias do acontecimento, confessando que queria que o evento acontecesse mais cedo.

“Há 15 dias batizámos o Tomás. Gostava de tê-lo feito mais cedo, mas num ano tão atípico tivemos de nos adaptar às circunstâncias. Foi um dia bonito, vivido com a família mais próxima e com uma missa linda”, pode ler-se na legenda.

