Inês Folque conta detalhes do parto: “Decidiu nascer antes do previsto”

Inês Folque abraçou a maternidade pela segunda vez, esta sexta-feira, 1 de abril, e decidiu partilhar com os seus seguidores alguns detalhes do nascimento do filho mais novo, Francisco Xavier.

“De facto é um amor que não se explica, um amor que nos invade e nos completa. Francisco nosso pequenino que nos trocou as voltas, decidiu nascer antes do previsto e sem aviso. Cheio de vontade e personalidade”, começou por escrever.

“Depois de um dia que já vinha carregado de emoções e mais uma vez nos provou que mesmo quando achamos que temos o poder de controlar as circunstâncias não passa de uma ilusão. Fica uma história cheia peripécias para lhe contar um dia”, acrescentou.

“Obrigada por todo o amor que temos recebido, pelas mensagens e telefonemas. A vida ficou tão mais bonita. O Francisco nasceu de parto natural, às 39 semanas, na madrugada do dia 01/04 com 3,010kg , no Hospital dos Lusíadas, em Lisboa. Correu tudo bem, fui muito bem recebida nas urgências do hospital e, rapidamente, encaminhada para o internamento, onde me encontrei com a minha obstetra”, revelou ainda.

Inês Folque elogiou a equipa de profissionais de saúde. “Tive comigo uma equipa absolutamente maravilhosa, um obrigado do fundo do coração à enfermeira Raquel e à minha querida Dra. Fátima por toda a humanidade, empatia e entrega num dia que já trazia demasiadas emoções. Estamos muito felizes e completamente apaixonados por este amorzinho pequenino”, concluiu.

Recorde-se que Inês Folque e Gonçalo Telles também são pais do filho mais velho, Tomás.