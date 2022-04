Inês Folque desabafa sobre maternidade: “Ninguém nos prepara”

Inês Folque foi mãe pela segunda vez a 1 de abril. Depois do segundo filho, a atriz desabafou sobre os desafios desta etapa.

A também apresentadora começou por admitir, no perfil de Instagram, que “ninguém” a preparou para ser mãe, referindo que tem aprendido muito sobre a maternidade com os filhos.

“Ser mãe fez-me rever as minhas prioridades, a noção e o valor do tempo. A gestão que faço dele. E as vezes que o cansaço me rouba esse tão precioso tempo, mais vezes do que as que gostaria. Ninguém nos prepara para a maternidade, na verdade são os nossos filhos que nos ensinam a sermos mães”, admitiu.

“Ser mãe é amor, alegria, dor, exaustão, conquista, superação e tudo o que fica nos nossos corações, na nossa memória no meio desse turbilhão de emoções. Os últimos quinze dias, com os meus braços cheios têm-me feito refletir ainda mais sobre esta noção de tempo, nesta gestão de dois, são muitas as vezes que sinto que estamos só em autogestão”, acrescentou.

Inês Folque salientou que o “mais importante” é o “tempo de qualidade” com cada filho: “Tornando-se evidente e mais importante do que nunca a necessidade de parar e estar. Só estar. Porque é isso que levamos da infância dos nossos filhos. O tempo de qualidade com cada um deles e o que isso nos proporciona enquanto família. Perguntar ao Tomás o que mais gosta de fazer tem respostas tão simples como: ‘pinturas’, ‘comer gelado’, ‘bolachas’, ‘bolo’, ir aos ‘baloiços’, ao ‘parque’ e à ‘praia’… E pegando nesse mote foi isso mesmo que fizemos. Lençol velho no chão, pinturas de água e papel para dar asas à imaginação”.

Recorde-se que Inês Folque é mãe do filho mais velho, Tomás, e do recém-nascido, Francisco. Os dois são fruto da relação amorosa que a intérprete mantém com Gonçalo Telles.