Inês Folque e os nove meses do filho: “Estou a precisar de carregar num botão que faça o tempo parar”

A atriz assinalou publicamente mais um mês desde o nascimento do primeiro filho, Tomás, com uma dedicatória nas redes sociais.

A experienciar a maternidade pela primeira vez, Inês Folque tem partilhado no Instagram vários momentos desta fase. Assim, este domingo, celebrou os nove meses do bebé com uma publicação.

“Como assim nove meses deste amor? Estou a precisar de carregar num botão que faça o tempo parar. A esta hora há nove meses já estávamos inundados de amor e já não me lembro do que era a nossa vida sem ele. Pronto, lembro-me que dormia mais um bocadinho. Só assim um nico de nada mais de horas de sono”, pode ler-se no Instagram.

Tomás nasceu da relação entre Inês Folque e Gonçalo Ribeiro Telles. Recorde-se que o casal trocou alianças a 17 de setembro de 2016, na Igreja de Nossa Senhora da Oliveira, em Samora Correia.

