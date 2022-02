Inês Folque exibe barriga de grávida e deixa dica para gestantes

Inês Folque recorreu ao InstaStories, ferramenta do Instagram, para partilhar algumas imagens da sua barriga de grávida e deixar uma sugestão às futuras mamãs.

“Estamos com este tamanho”, começou por escrever e depois revelar que o bebé está do tamanho de um abacaxi com 43.7 cm e 1.9kg.

“Ps. Tenho de vos falar deste pijama. Não é publicidade, é só partilha para [grávidas] em luta e desconforto com pijamas que já só apertam ou assumidamente não servem”, começou por escrever”, continuou

“Queria mesmo partilhar isto, porque andava numa luta com os meus pijamas. Morro de frio no inverno, tem mesmo de ser pijamas quentinhos e na gravidez confortáveis… que não apertem. Fiz tudo para não comprar, às tantas assumi a necessidade e comprei este. Quero partilhar porque estou mega feliz com esta decisão”, acrescentou.

“Dica boa para as [grávidas] a lutar contra as noites com pijamas que não servem. Encontrei este na Primark. Comprei o L, não aperta nada, o toque é uma loucura e é giríssimo (este é às risquinhas cor de rosa muito claro). É feito de plástico reciclado e há o mesmo modelo noutras cores, acho! Não me apetecia nada gastar uma fortuna até porque duvido que o use depois da gravidez (por causa do tamanho) e este é a um preço [bom]”, rematou.

Inês Folque e Gonçalo Telles já são pais do pequeno Tomás.