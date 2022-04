Inês Folque expõe seguidora: “Adorava perceber esta mensagem desagradável”

Inês Folque costuma interagir com os seguidores com frequência, no entanto, nem todos apreciam as partilhas da “digital influencer” e fazem questão de o dizer.

A também apresentadora de televisão fez uma publicação, através do InstaStories, ferramenta do Instagram, em que brincava com a chegada de mais uma segunda-feira, algo que motivou críticas por parte de uma seguidora.

“E que tal pensar nos alunos ainda não vacinados e nos professores, estes últimos autêntica carne para canhão? A escola não é nenhum depósito de crianças para aliviar pais. Vale a pena pensar nisto”, respondeu uma internauta.

Inês Folque não ficou indiferente, expôs a situação e reagiu: “Adorava perceber porque recebi esta mensagem desagradável como resposta a este story”.

“Por sorte são poucas as vezes que fico chocada com mensagens vossas, mas ainda assim quando aparecem fico sempre a pensar que vida infeliz deve ser a de quem está por trás destas contas para perderem tempo a destilarem irritação nos outros (para não usar termos mais fortes!) ” disse.

“Patrícia sou muito feliz em ter o meu filho em casa, assim como sou muito feliz em tê-lo na creche que adoro e que lhe faz muito bem. A ele e a mim. Porque faz do tempo que estamos juntos muito mais produtivos”, acrescentou.

A comunicadora aproveitou para deixar um alerta à seguidora. “Um beijinho para si e pense se está na profissão certa! Admiro profundamente os professores, eu claramente não teria perfil. Tenho muito respeito por esta profissão. Caso isso não tenha ficado claro para si, aqui o reforço”, rematou.