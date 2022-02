Inês Folque rendida ao primeiro aniversário do filho

Inês Folque fez questão de assinalar publicamente o primeiro aniversário do seu filho, Tomás, fruto da relação com Gonçalo Ribeiro Telles.

Foi dia de festa em casa da apresentadora da SIC. No perfil de Instagram, a comunicadora fez um balanço do “melhor segundo da sua vida”, que trouxe à sua vida o “bebé mais querido”.

“Oficialmente um ano do melhor segundo da minha vida! És melhor do que alguma vez sonhámos, nosso bebé mais querido. Que trouxeste tantas cores à nossa vida! Um ano desde que percebi o que era verdadeiramente ter medo, o que é viver a transbordar de um amor infinito que até dói. Um amor que nos sai da alma. Que viagem esta que foi este primeiro ano e que perfeição de imperfeições se tornou a nossa vida”, escreveu.

“Obrigada, meu grande amor pequenino. Olho para ti enquanto adormeces no meu colo e volto a este milésimo de segundo em que te conheci e com os olhos muito abertos olhavas para mim como se tivéssemos estado juntos a vida toda”, acrescentou.

Inês Folque lembrou ainda o parto de Tomás: “Não me lembro de chorar com tantos sentimentos misturados e de forma tão intensa como no minuto em que nasceste, fecho os olhos e fico com lágrimas ao lembrar aquele segundo que carimbou o resto da minha existência! Infinitas vezes infinito, daqui até à lua e da lua até aqui”, rematou.