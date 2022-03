Inês Folque rendida ao carinho que recebeu no aniversário

Inês Folque agradeceu, esta segunda-feira, 7 de março, o carinho que recebeu durante o dia de aniversário. “Senti-me mais uma vez inundada de muito amor”, disse.

A atriz festejou o 35.º aniversário, este domingo, 6 de março. Durante o dia de festa, a intérprete recebeu “telefonemas bons” e mensagens “queridas” que fez questão de agradecer.

“Obrigada por tantas mensagens e comentários queridos ontem. Obrigada pelos telefonemas bons. Senti-me mais uma vez inundada de muito amor e que dia de sol bonito me calhou”, escreveu, no perfil de Instagram.

Pedro Sousa, Isabela Valadeiro, Andreia Dinis, Núria Madruga e Inês Faria foram algumas das caras conhecidas que aproveitaram a publicação para dar os parabéns a Inês Folque fora da data.

Atualmente, a intérprete está a viver a sua segunda gravidez, fruto da relação amorosa com Gonçalo Ribeiro Telles. A atriz anunciou a boa-nova com uma sequência de imagens em que surge ao lado do companheiro e do primeiro filho do casal, Tomás, de um ano.