Inês Folque rendida à maternidade: “Às vezes ainda não acredito”

Inês Folque está rendida à primeira experiência na maternidade. A apresentadora ainda nem acredita que é mãe de Tomás, de seis meses.

A também atriz da SIC deslumbra-se dia após dia com pequenas coisas que o seu rebento faz. A viver um sonho, a profissional da estação privada mostrou ainda agradecida aos “astros que se alinharam”.

“Às vezes ainda não acredito. Ainda estranho dizer alto a palavra mãe. Às vezes olho para ti no silêncio da noite e penso que todo o amor do mundo não chega para te explicar o quanto gosto de ti”, afirmou. “Às vezes ainda não acredito que para sempre a palavra mãe estará associada a ti”, acrescentou.

“Penso no alinhados que estavam os planetas, na magia que acontece e que me faz agradecer todos os dias há seis meses ter-te escrito no meu caminho. Eras tu meu amor e hoje penso como tive uma vida inteira sem te conhecer”, rematou.

Tomás é fruto do casamento entre Inês Folque e Gonçalo Ribeiro Telles.

