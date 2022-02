Inês Folque revela cuidados para controlar a diabetes na gravidez

Inês Folque recorreu às redes sociais para falar sobre vários aspetos da segunda gravidez. A atriz fez um jogo de perguntas e respostas que permitiu aos internautas interagir com ela.

Uma das questões colocadas pelos seguidores no perfil de Instagram estava relacionada com o controlo dos diabetes da gestação, algo a que a também apresentadora respondeu prontamente.

“Para já tem corrido super bem. Tive consulta com a minha endocrinologista (sou seguida por ela há muitos anos e é a endocrinologia que faz acompanhamento de diabetes também) e não ficou alarmada com a alteração de valor, disse que era mesmo uma variação mínima”, começou por explicar.

“As indicações na alimentação são cortar 100% no açúcar (refinado, de açucareiro) e todos os produtos que o tenham na composição também. O que fiz imediatamente, mas também me deu liberdade para uma ou outra exceção à regra, sempre com o acompanhamento da medicação com picada no dedo”, referiu.

“Pico o dedo três vezes ao dia e desde que fui à consulta, até agora só tive uma medição com um valor mais disparado, de resto tem estado super baixo o açúcar no sangue. Também aproveitei para ser mais rigorosa na alimentação, tenho feito escolhas mais saudáveis! Na verdade só me custa mesmo quando me apetece um pacote de gomas ou chocolates, mas tenho cumprido bem”, rematou.

Inês Folque confessou ainda que vai revelar o sexo do bebé o mais breve possível e que, desde o início da gravidez, já engordou quatro quilos.

A comunicadora já e mãe de, Tomás, de dois anos, fruto do seu casamento com Gonçalo Ribeiro Telles.