Inês Folque sobre a maternidade: “Tem sido a maior, melhor e mais desafiante aventura”

Cinco meses após o nascimento do primeiro filho, Tomás, Inês Folque fez um desabafo sobre a fase da maternidade.

A influenciadora digital destacou na conta de Instagram a “maior, melhor e mais desafiante aventura” e confessou que ainda à procura o “equilíbrio entre mãe e mulher”.

“Tem sido muito a Inês mãe por aqui e ao fim de quatro meses ainda estou a fazer o meu caminho para descobrir onde fico eu enquanto mulher no meio deste desafio da maternidade. Tem sido a maior, melhor e mais desafiante aventura da minha vida”, referiu na legenda de uma fotografia.

Sobre o pós-parto, afirmou que “mentiria se dissesse que o pós-parto tem um mínimo de ‘glamour’”. “Não tem. Talvez para algumas tenha, mas no geral é assim um momento de completo descontrolo hormonal e de muitas dúvidas. Nestes quatro meses passei por muitas fases. A da frustração por sentir que não conseguia cumprir nada daquilo que me propunha”.

A, também, apresentadora admitiu que a quarentena facilitou o processo de “voltar a ter espaço” para cuidar de si mesma e fazer algumas coisas que a preenchem e “delinear pequenas metas”.

“A falar com as outras mães do meu curso pré-parto comentávamos aquilo que mais tínhamos saudades e ainda não tínhamos conseguido voltar a fazer e rimos muito ao constatar que todas sofríamos do mesmo ‘síndrome’”, acrescentou.

“Estou muito aquém daquilo que queria estar a cumprir nesta fase. […] Digo-o com toda a humildade. Achava que era uma questão de organização, mas não é. Deixo aqui a minha profunda admiração pelas mães que se desdobram e chegam a tudo, hei-de lá chegar”, completou.