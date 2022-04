Jornalista Inês Gonçalves recorda experiência como atriz: “É carne para canhão”

Inês Gonçalves falou, esta quinta-feira, 1 de julho, sobre a experiência como atriz, explicando a mudança de profissão para o jornalismo aos 30 anos.

A jornalista recordou, no programa desta manhã do “Dois às 10”, da TVI, a carreira na representação, confessando que não estava feliz como atriz, principalmente por não ter trabalho.

“Fazia novelas e as pessoas diziam: ‘Mas não estás feliz’””, afirmou. “Nas novelas é carne para canhão, somos muitas. Depois há o lado das redes, o lado de que nos temos de autopromover e não tenho jeito nenhum para isso”, acrescentou, recordando a decisão de tirar o curso de jornalismo aos 30 anos.

“Agora sinto que preencho mais dimensões na minha vida e que à noite é mais confortável adormecer. Consigo sentir que me reconhecem valor, que me respeitam, que me valorizam e nas novelas isso não acontecia”, destacou.