Inês Gutierrez confessa ter pedido ajuda à mãe após privação de sono

Inês Gutierrez revelou ter pedido ajuda à sua mãe depois de ter sofrido de privação de sono por causa da filha, María Luísa, de quatro meses.

A apresentadora está a viver a primeira aventura na maternidade. Durante algumas noites, a comunicadora e o companheiro, João Montez, não conseguiram dormir devido à filha de quatro meses.

A comunicadora vai fazer uma “escapadinha” sem a filha. “Vamos os dois, pela primeira vez, fazer uma escapadinha sem filhota, de quarta a sábado”, começou por dizer, explicando que a bebé vai ficar na avó.

“A Malu vai ficar com a avó, vai ser uma estreia mas nós estamos a precisar muito”, referiu, adiantando de seguida: “Estou feliz, mas ao mesmo tempo fico com o coração apertado”.

Na segunda-feira, 29 de agosto, Inês Gutierrez e João Montez chegaram mesmo a pedir ajuda à mãe da apresentadora: “Eu e o João dormimos no sofá. […] A minha mãe dormiu no nosso quarto com a nossa bebé”.

“Acho muito importante pedir ajuda quando precisamos e reconhecermos que não somos super-heróis, somos só pessoas”, concluiu.