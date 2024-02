Inês Gutierrez conta porque resolveu sair da TVI

A ex-apresentadora Inês Gutierrez contou que saiu da TVI porque achou que a proposta para ficar não lhe “acrescentava valor”.

Inês Gutierrez esteve à conversa com Manuel Luís Goucha e contou porque deixou a TVI.

“A proposta, na altura, que me foi feita, senti que não era algo que me fosse acrescentar valor e por isso decidi sair da TVI”, começou por referir, para garantir, em seguida, que só regressa ao pequeno ecrã “se o projeto interessar e crescer profissionalmente”.

“Eu passei aqui das melhores fases profissionais da minha vida. Passados sete anos, senti que precisava de novos desafios e de crescer profissionalmente”, justificou Inês Gutierrez.

Nas redes sociais, a influenciadora digital resumiu a passagem pelo programa das tardes da TVI e contou uma confidência. “Não sei se o @mlgoucha se lembra que, da última vez que me entrevistou (já lá vai um tempo..!), neste mesmo programa, no final da nossa conversa (por sinal, bastante emotiva), atrás das câmaras, lhe contei – sozinhos – que eu e o João (Montez, o namorado) íamos ser pais… pedindo-lhe segredo. Ainda me lembro da felicidade com que recebeu a notícia!. Hoje, foi muito bom este reencontro. Sabem-me sempre a pouco estas nossas conversas”, referiu.

Manuel Luís Goucha respondeu: “Claro que me lembro e guardei segredo”.