Inês Gutierrez de saída da TVI: “Encerro um ciclo”

Inês Gutierrez anunciou, através das suas redes sociais, que está de saída da TVI. A apresentadora partilhou ainda algumas imagens do seu trajeto e escreveu palavras de despedida.

A comunicadora fez questão de publicar, no perfil de Instagram, uma mensagem de despedida. “Encerro um ciclo com a TVI. Obrigada por estes anos!” começou por escrever, em jeito de agradecimento.

“Nasci com os sonhos na boca; dizia, no auge dos meus cinco anos, cheia de certezas, que ia ser atriz; mas não era uma atriz qualquer, era uma ‘atriz de televisão’ (como se isto existisse!). A verdade é que, além de ser apaixonada por representação, descobri o poder da comunicação, a força das palavras e a capacidade que têm de chegar aos outros. Percebi que comunicar e entreter, dentro da televisão , era aquilo que me imaginava a fazer para o resto da vida”, continuou.

Antes de ter o seu “lugar feliz”, Inês Gutierrez confessou que fez várias coisas: “Nunca foi fácil e, antes de ser apresentadora, fui muitas outras coisas. Trabalho, trabalho, trabalho. Até que consegui chegar onde queria: tornei-me apresentadora da TVI em 2016, onde conquistei o meu lugar feliz. Foi aqui que vivi os meus melhores anos profissionais”.

“Fiz parte de programas da manhã e da tarde, fiz reportagens e diretos de norte a sul do país, participei em várias emissões especiais, conheci histórias e pessoas, descobri culturas, dancei, cantei, chorei, ri e tive o privilégio de trabalhar com pessoas que admiro muito. Mas tudo tem o seu tempo. E decidi fechar um capítulo, deixando a equipa de apresentadores da TVI”, afirmou.

“Olhando para aquilo que projeto para a minha carreira, esta é a decisão certa. Aos 30 anos quero continuar a crescer profissionalmente. Sei que este caminho terá que me trazer mais daquilo que me faz feliz: a adrenalina que me alimentava várias horas de programas em direto, o puzzle que faço para embrulhar um conteúdo da melhor maneira, as palavras certas para tocar nos corações certos, quero voltar-me a arrepiar cada vez que me disserem ‘estás no ar’”, afiançou.

No final, a companheira de João Montez deixou um “obrigado” aos colegas e ao público que a acompanhou. “Obrigada a todas as equipas e a todos os colegas que trabalharam comigo. Quanto a vocês, que me acompanham por aqui e por lá: por aqui, continuarei a ser a Inês Gutierrez, com todos os meus projetos. Este é o nosso espaço de partilha, meu e vosso”, disse.

“Quanto à televisão, continuarei a ser apresentadora… o ecrã vai morrer de saudades minhas enquanto não me voltar a pôr a vista em cima. Obrigada pela motivação que me têm dado ao longo destes anos e pelo carinho que recebi sempre que entrei nas vossas casas. Conto convosco para continuar a arriscar”, rematou.

Na secção de comentários foram vários os rostos conhecidos que deixaram mensagens de afeto. Destaque para as palavras de Santiago Lagoá: “Sabes que és das melhores pessoas com quem partilhei o palco. Generosa , divertida e com um amor imenso pela nossa televisão. Sou muito grato por ter tido a sorte de ter feito dupla contigo às quintas-feiras e depois aos domingos. Podes não estar agora na televisão, mas eu que já trabalhei com tantos e tão bons profissionais digo-te que és, sem sombra de dúvida, da televisão. Até já, Inês”.