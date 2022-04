Inês Gutierrez desabafa sobre o pós-parto: “Somos postos à prova”

Inês Gutierrez e João Montez foram pais, da pequena Maria Luísa, há uma semana e a apresentadora não tem escondido as dificuldades do pós-parto.

Esta sexta-feira, 22 de abril, a comunicadora recorreu ao seu perfil de Instagram para desabafar sobre o impacto do pós-parto na vida do casal e ainda deixou um elogio ao companheiro.

“Não fazia ideia do porradão que um casal leva no pós-parto. Somos postos à prova! Desde o dia do parto aos dias – muito pouco sexys- que se seguem. É outro nível! E juro que admiro ainda mais os casais que passam esta fase… cheira-me que só há dois caminhos: ou se afastam, ou se aproximam. Iguais é que não ficam de certeza! E, a mim, apetece-me gritar que morro de orgulho da pessoa que escolhi para fazer comigo esta viagem alucinante e da equipa fortíssima que fazemos”, começou por escrever.

“O João tem sido um super-homem… não esquecendo que tudo isto é totalmente novo para ele também. Foi muito companheiro durante a gravidez, mas agora superou qualquer expectativa que eu tinha, como namorado, como amigo e como pai. As relações dos casais têm que ser reconstruídas, tem que haver espaço para mim enquanto mãe, enquanto namorada e enquanto Inês. E para ele, igual. É muito complexo! E por isso fico mesmo feliz quando me apercebo que estamos ainda mais próximos. Sinto que passámos ao nível seguinte: mais apaixonados, mas com um tipo de intimidade muito mais forte. Agora, sim, somos uma família… e a ficha vai caindo…!”, disse ainda.

“O João nunca me largou no parto (só não a teve por mim porque não podia), teve que me ajudar a andar durante alguns dias, teve que me levantar tantas outras vezes porque eu não conseguia fazê-lo sozinha, dar-me comida, tratar de mim, levar comigo a chorar e a rir, e acalmando, protegendo e dando o melhor com a Malu. No meio de noites sem dormir, choros, fraldas para trocar, é exigente, muito… mas quando corre bem, tudo se torna ainda mais bonito e intenso”, acrescentou.

“Queria só dizer-vos que o admiro muito e que estou ainda mais apaixonada pela pessoa que é. Da minha experiência, posso-vos dizer que paciência, compreensão, jogo de equipa e diálogo são a chave. Obrigada João Montez, apeteceu-me ser ainda mais pirosa. Agora bora lá mudar mais uns cocós a quatro mãos!”, rematou.