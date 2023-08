Inês Gutierrez descansa no Alentejo: “Têm sido tão bons estes dias”

Inês Gutierrez e o namorado, João Montez, elegeram um monte alentejano para passar férias e levaram amigos de modo a partilhar conversas e jogos.

A influenciadora digital e ex-apresentadora da TVI Inês Gutierrez está no Alentejo ao lado do namorado, o apresentador do quarto canal João Montez, e da filha, a pequena Maria Luísa. A comunicadora reuniu-se, entretanto, com alguns amigos, para conversas e muitos jogos. Nas redes sociais, Inês Gutierrez resumiu o dia a dia no monte.

“E enquanto o cuco vai tocando, temos 1001 mergulhos na piscina, banhos de sol, ‘Uno’ antes de ir dormir, algumas conversas insólitas, amigos que nasceram para ser verdadeiras amas, fotos e vídeos com máquinas antigas e treinos de dez minutos no quintal, ao som das galinhas e das ovelhas”, começou por escrever no perfil de Instagram.

“Têm sido tão bons estes dias… e, a pouco e pouco, a sentir-me cada vez mais de férias, sabem?”, concluiu Inês Gutierrez.