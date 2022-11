Inês Gutierrez desfruta de dias de descanso com João Montez e filha

Inês Gutierrez está a desfrutar de uns dias de descanso com o companheiro, João Montez, e a filha, Maria Luísa, de sete meses.

Depois de vários compromissos pessoais e profissionais durante este mês, a apresentadora aproveitou, este domingo, 27 de novembro, para tirar dois dias e instalar-se num hotel perto da Ericeira para descansar em família.

“O descanso merecido. Vamos ficar aqui duas noites, estamos a cinco minutos de carro da Ericeira”, explicou, no perfil de Instagram.

Durante a manhã de segunda-feira, 28 de novembro, a comunicadora mostrou-se na cama com o companheiro e a filha. “Diz-me que és filha da Inês sem dizeres que és filha da Inês. Adorando uma boa ronha com vista para o mar”, escreveu, no InstaStories.

Antes de tirar estes dias de descanso, Inês Gutierrez regressou às aulas de Ioga. “Primeira aula. Aula individual online. Tão bom ter conseguido isto. Para mim e por mim”, contou.

No final de outubro, a apresentadora viajou até ao Sri Lanka para fazer um retiro que queria ter feito durante a gravidez, mas foi proibida pelo médico. “Estou numa fase em que quero desafios”, afirmou.

Atualmente, a também empresária encontra-se sem trabalho no pequeno ecrã após ter deixado a TVI. “Foi uma decisão pensada e ponderada que não foi tida de ânimo leve”, garantiu.