Inês Gutierrez diverte-se com as amigas em Vieira do Minho

Inês Gutierrez divertiu-se com as amigas em Vieira do Minho e recorreu às redes sociais para partilhar alguns registos do fim-de-semana.

Enquanto o companheiro, João Montez, divertia-se na Festa de Verão TVI, Inês Gutierrez vivia momentos de animação junto das amigas, na região de Vieira do Minho.

Nas redes sociais, a influenciadora digital partilhou alguns registos. “As minhas amigas não querem que eu seja instagramável, mas eu insisto em tentar. O resultado é este: felizes”, escreveu na legenda.

Inês Gutierrez agradeceu, ainda, ao espaço: “Obrigada por nos lembrares que temos que passar mais fins de semana juntas em sítios incríveis, com sol, piscina, jogos e espumante”.

Recorde-se que a Inês Gutierrez e João Montez são pais de Maria Luísa, de um ano. Recentemente, o apresentador do programa “Querido, Mudei a Casa” estreou-se numa nova área, a literatura infantil.