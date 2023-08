Inês Gutierrez e João Montez vão de férias “só os dois”, sem a filha

Após umas férias em família, Inês Gutierrez e João Montez partiram numa viagem a dois, sem a filha Maria Luísa.

Mesmo com filhos, há casais que têm o costume de viajar sozinhos. Sara Prata e o companheiro foram de férias para as Maldivas e Rita Ferro Rodrigues também esteve a descansar com o “ninho vazio”.

Inês Gutierrez e João Montez seguiram esse costume. “Amanhã lá vou eu e o meu date favorito de viagem uma semana para fora do país, só os dois, como a tradição manda. Hoje o nosso coração está partido”, escreveu nas redes sociais.

Já esta sexta, a influenciadora digital partilhou novos detalhes dessa viagem que irá realizar com o namorado e apresentador televisivo, João Montez. O casal rumou à Albânia e parece que teve alguns percalços pelo caminho.

“Voos com escala, aparentemente a ter que pagar malas duas vezes, a ter lugares em pontas opostas aos do João e ainda a ficar em stand by para voar porque está fully booked”, contou.

No fim, as adversidades não venceram. “Mas pronto, cheguei à Albânia e talvez um mergulho me leve à amnésia. Um bombom no meio disto tudo: o meu namorado consegue ser a pessoa mais stressada-ansiosa-nervosa antes de chegar a qualquer destino, mas continua a ser o amor da minha vida, prometo. Ainda faltam 3h para chegar a Dhermi, mas estamos quase lá”, disse.

Já em Dhermi, Inês partilhou registos das águas cristalinas que vão ser a sua companhia por uma semana.