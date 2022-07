Inês Gutierrez voltou a derreter o coração dos seus seguidores ao partilhar um novo vídeo ternurento da filha, Maria Luísa.

A apresentadora da TVI, de 30 anos, mostrou a recém-nascida, de três meses, a sorrir para a câmara.

“Com soluços mas quase a dobrar o riso”, escreveu como legenda do vídeo publicado no InstaStories, ferramenta do Instagram.

Recorde-se que a menina é fruto da relação que Inês Gutierrez mantém com o também apresentador João Montez.