Inês Gutierrez fala sobre a “pressão” que sente para recuperar a forma

Inês Gutierrez deu à luz a pequena Maria Luísa há uma semana e, num jogo de perguntas e respostas, no Instagram, confessou que sente “pressão” para recuperar a forma.

A apresentadora permitiu que os seus seguidores lhe colocassem algumas questões e um internauta quis saber: “Sentes muita pressão para voltar a estar ‘em forma’ e mostrar que continuas a cuidar de ti?”.

A comunicadora prontamente respondeu à pergunta: “A pressão que sinto é de mim para mim, porque a imagem influencia muito a maneira como me sinto”.

“Zero pressão de quem me rodeia ou do exterior. Mas sei que passou apenas uma semana e é preciso saber aceitar e respeitar estas transformações. O corpo da mulher é capaz de fazer algo que quase parece sobrenatural… é mágico. Por isso é preciso saber dar-lhe tempo para que volte ao sítio… se gosto? Nem por isso. Mas faz parte. Mas quando a Malu está mais sossegada faço questão de me mimar, de ir pôr os meus cremes, de ir tomar banho, de tratar de mim… nunca o vou deixar de o fazer!”, rematou.

Recorde-se que Maria Luísa é fruto da relação de Inês Gutierrez com João Montez.