Inês Gutierrez faz balanço das férias em Cabo Verde: “Deixem-se contagiar pela simpatia do povo”

Depois de uns dias de descanso em Cabo Verde, na Ilha do Sal, com a família, Inês Gutierrez partilhou algumas sugestões com os seguidores.

As férias em Cabo Verde, na Ilha do Sal, já terminaram, mas Inês Gutierrez ainda não esqueceu a experiência ao lado da filha e do namorado, João Montez, que resolveu partilhar, em jeito de balanço, com os seguidores.

“Usem e abusem da praia em frente ao hotel, façam uma tour por toda a ilha com um local, apanhem um transporte público para passarem uma tarde em Espargos, vão ao porto dos pescadores”, começou por referir nas redes sociais.

“Comam o melhor atum da vossa vida, abusem da lagosta, deixem-se contagiar pela simpatia e leveza do povo cabo-verdiano, façam uma massagem, experimentem um desporto no mar…”

“Flutuem nas salinas de Pedra do Lume, almocem num restaurante típico da vila Palmeira, cantem, dancem e regressem leves” rematou Inês Gutierrez.