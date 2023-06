Inês Gutierrez faz desafio de cinco dias: “São pequenas alterações que fazem diferença no nosso bem-estar”

Inês Gutierrez decidiu que queria fazer alterações na sua rotina. Para isso, construiu um desafio de cinco dias.

Há sempre aspetos que fazem parte da rotina diária que não são completamente benéficos ou que se quer alterar para tentar ter um dia-a-dia melhor. Foi com esse pensamento em mente que Inês Gutierrez criou um desafio de cinco dias.

Nas redes sociais, a “influencer” contou sobre o tema e as “pequenas” alterações que vai fazer no seu quotidiano.

“Um desafio de cinco dias foi o resultado desta manhã. Estive por minha conta: casa vazia, com direito a ‘slow morning’, chá na cama, música boa, incenso e o meu diário”, começa por escrever.

“Tempo para mim, para os meus pensamentos e para as minhas necessidades. Pensei naquilo que mais gostava de mudar na minha rotina, que ainda se anda a reorganizar com tantas mudanças na minha vida. Às vezes são estas pequenas alterações que fazem total diferença no nosso bem-estar…, mas como ando com dificuldade nestas coisas, decidi (para já) desafiar-me apenas cinco dias”.

“Experimentar, ver como corre, se me adapto, se me sabe bem, se me faz bem… Quem se quiser juntar, está à vontade! Tenho a certeza que são hábitos que nos trazem mais saúde, energia e benefícios para o corpo e mente. Custa-me? Para já, sim. Mas acho que ganho mais do que perco”, conta Inês.

Mas alterações são complicadas e custam um bocado. “Custa-me? Para já, sim. Mas acho que ganho mais do que perco. Vamos ver. Por isso, hoje já jantei à mesma hora que a da minha filha (19h30), já não ataquei a cozinha depois das 20h e agora vou largar o telefone que prometi que até às 23h estava a dormir”, termina a “influencer”.

No desafio de Inês, encontram-se cinco pontos: acordar até às 7.30 horas, fazer jejum por 15 horas, jantar à mesmo hora que a filha, não comer após as 20 horas e deitar até às 23 horas.