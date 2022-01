Inês Gutierrez confessa que gostaria de fazer anos no verão

Inês Gutierrez confessou, esta quarta-feira, que adorava fazer anos no verão para conseguir realizar a festa de aniversário dentro de um barco.

A repórter do “Você na TV!” (TVI) ficou conquistada com um passeio de barco. Por isso, no perfil de Instagram, a comunicadora da estação privada admitiu que aquele plano seria ótimo para uma festa de anos.

“Juro que se fizesse anos no verão era aqui que os comemorava! Num passeio de barco inesquecível”, começou por afirmar a namorada de João Montez, outro repórter da TVI, que de seguida explicou a viagem.

https://www.instagram.com/p/CB1JiGnA8O0/

“A partida foi feita em Setúbal, em direção a Tróia, navegámos até às praias da Arrábida, com direito a mergulhos em águas cristalinas e a sítios desertos… e há quem ainda tenha a sorte de ver golfinhos (não foi o caso, com muita pena minha)! Tudo isto a acompanhar com petiscos, vinho e boa música”, referiu.

