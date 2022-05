Inês Gutierrez mostra corpo em biquíni após ter sido mãe

Um mês após o nascimento de Maria Luísa, Inês Gutierrez partilhou uma imagem em que surge de biquíni e mostra o físico pós-parto.

Inês Gutierrez e João Montez passaram uns dias no Porto, com a recém-nascida, e a apresentadora aproveitou o bom tempo para vestir o biquíni e apanhar banhos de sol, tal como mostrou no Instagram.

“Mais um biquíni novo para o meu closet porque ainda não consigo caber em nenhum dos antigos. É muito lindo e a cintura subida ajuda a disfarçar a bela da barriguinha”, escreveu como legenda a fotografia partilhada no InstaStories.

Anteriormente, a comunicadora já tinha recorrido às redes sociais para desabafar sobre a pressão para recuperar a silhueta: “A pressão que sinto é de mim para mim, porque a imagem influencia muito a maneira como me sinto”.

Lembre-se que a filha da apresentadora nasceu a 14 de maio. “E o nosso mundo parou, Maria Luísa. 14/04/2022 o dia mais difícil e bonito das nossas vidas. Obrigado a quem nos enviou tão boa energia por aqui. Nunca nos sonhámos tão felizes”, escreveu Inês Gutierrez, depois do parto.