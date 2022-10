Inês Gutierrez sobre retiro no Sri Lanka: “Estou numa fase em que quero desafios”

Inês Gutierrez já está no hotel no Sri Lanka. Depois de ter aterrado, a apresentadora explicou, este sábado, 29 de outubro, o porquê de ter feito esta viagem.

A comunicadora começou por partilhar, no perfil de Instagram, que nunca tinha viajado sozinha para “tão longe”. “Vim sozinha para o Sri Lanka fazer um retiro. Nunca tinha viajado sozinha para tão longe e é sempre fácil arranjarmos desculpas para não sairmos da nossa zona de conforto”, desabafou.

“Temos sempre muitos medos – desde a logística, à segurança, à comunicação, ao ‘vou-me perder’, ao ‘mas eu nunca fiz ioga, nem surf’, às saudades, aos nossos trabalhos e compromissos – mas vamos ter esses argumentos a vida toda. E se não são uns, são outros”, referiu.

Depois de ter deixado a TVI e ter sido mãe pela primeira vez, Inês Gutierrez admitiu estar numa “fase” em que precisa de “desafios”. “Estou numa fase em que quero desafios e este já o queria ter feito o ano passado, mas tinha engravidado e não era aconselhado”, afirmou.

“Agora, sem pensar muito, mas depois de perguntar 300 mil vezes ao João se ele tinha a certeza que era uma boa ideia, inscrevi-me e cá estou. Consegui chegar a horas ao voo depois de filas intermináveis, fiz escala no Dubai, correu tudo bem, cheguei ao Sri Lanka, passei a emigração, tinha a documentação toda em ordem e encontrei o Nimal – o condutor mais sociável do Sri Lanka que conhece toda a gente e que me recebeu com um colar de flores”, partilhou.

“Ajudou-me a levantar dinheiro, a comprar um cartão para ter internet no telemóvel e levou-me ao hotel incrível, onde vou passar esta noite. Amanhã [30 de outubro] ao final do dia começa o retiro e já vou para outro lado. Estou entusiasmada! Este foi, sem dúvida, um presente de mim para mim”, confessou.