Inês Herédia declara-se à companheira: “É mais cool do que eu”

Inês Herédia declarou-se à companheira, Gabriela Sobral, com uma fotografia captada de surpresa. “Quando vir isto vai perguntar dez vezes porque é que postei isto”, explicou a atriz.

A intérprete não resistiu em partilhar, no perfil de Instagram, uma imagem que registou depois de ter testado as capacidades da nova câmara e fez acompanhar com uma declaração ternurenta.

“Pedi-lhe para parar um bocado para experimentar um foco na câmara nova. E sai isto. Ela não aparece muito por aqui porque gosta mais de estar por trás das câmaras”, contou a também cantora.

https://www.instagram.com/p/B_f5LJHl7YI/

Inês Herédia elogiou a companheira. “A Gaby é a minha mulher, é mais cool do que eu alguma vez vou ser e quando vir isto vai perguntar dez vezes porque é que postei isto. E eu vou dizer que a conta é minha e ela também”.

Entre os diversos elogios que surgiram de internautas na secção de comentários, destaque para as palavras de Leonor Seixas: “Meus amores!” Já Matilde Breyner atirou: “Boa foto. E boa camisola!”

O público pode ver o trabalho de Inês Herédia na novela “Quer o Destino”, transmitida pela TVI. Além da atriz, fazem parte deste elenco atores como Pedro Sousa, Sara Barradas, Luís Esparteiro, Maya Booth, Pedro Teixeira, Isaac Alfaiate, entre outros.

LEIA TAMBÉM: