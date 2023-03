Inês Herédia faz reflexão sobre o Dia do Pai: “Ter duas mães é normal”

Com o Dia do Pai a aproximar-se, Inês Herédia aproveitou a ocasião para fazer uma reflexão nas suas redes sociais.

A intérprete, que é mãe de dois gémeos, partilhou uma mensagem sobre este dia, que se assinala neste domingo, e sobre a forma de como é tratado nas escolas.

“E agora um fist bump [cumprimento] para todas as mães que não têm um pai em casa (seja porque já morreu; porque não quer saber; porque a família é arco-íris ou porque ninguém tem nada a ver com isso]. E que vão hoje às escolas dos filhos representar a única coisa que realmente importa: amor”, começou por escrever.

“E um ‘fist bump’ ainda maior às escolas que têm a maior atenção a estes dias e àquelas que já passaram o Dia do Pai e o Dia da Mãe para um único dia da família”, acrescentou.

“No nosso caso, está tudo mais do que resolvido, ter duas mães é normal para eles e sabem que as famílias podem ter muitas formas diferentes. A nossa família (com a mulher, Gabriela Sobral), está completa e as referências masculinas que têm na vida são muito presentes e apontadas por nós”, continuou.

Inês Herédia fez ainda referência a quem já perdeu os progenitores: “O que é realmente violento são os casos de crianças em que o pai ou a mãe já não estão cá. Por mais voltas que se dê, estes miúdos vivem este dia na escola à espera que acabe rápido. Vá lá escolas, repensem lá isto”.