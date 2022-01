Inês Herédia junta-se a Ana Bustorff e aparece nua em capa de revista

Depois de nesta quarta-feira se ter ficado a saber que Ana Bustorff posava nua para a capa de Cristina Ferreira, nesta quinta-feira é Inês Herédia o centro das atenções.

Mais uma mulher nua na capa da revista “Cristina”. Esta quarta-feira, 6 de janeiro, ficou a saber-se que Ana Bustorff posou, sem preconceitos, aos 61 anos e, agora, é a vez da atriz Inês Herédia que, recentemente, entrou na novela da TVI “Amar Demais”.

“A @revistacristina pediu-nos para regressarmos a Hollywood dos anos 50 e eu respondi que com a @bustorffana e ainda por cima para desmontar os preconceitos do corpo, vou até ao fim do mundo”, escreveu a companheira da ex-diretora de Produção da SIC Gabriela Sobral.

“Obrigada @dailycristina, não consigo pensar numa maneira melhor para despir 2020″, rematou.

Pedro Sousa, que contracenou com Inês Herédia em “Amar Demais”, fez um comentário bem-humorado: “Xeeeeeeee e a máscara?”