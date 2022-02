Inês Herédia assinala quatro anos de casamento com Gabriela Sobral

Inês Herédia celebra, esta quinta-feira, 10 de fevereiro, quatro anos de casada com Gabriel Sobral. A atriz partilhou um vídeo raro das duas a dançar.

A intérprete recorreu ao perfil da rede social Instagram para assinalar o aniversário de casamento com diretora da Plural, revelando detalhes do momento em que se apaixonou pela companheira.

“Apaixonei-me no momento em que ela me agarrou assim pela cintura pela primeira vez”, escreveu, referindo-se ao vídeo de dança que publicou.

De seguida, a atriz de “Festa é Festa” (TVI) lembrou o momento em que Gabriela Sobral se apaixonou por si: “Ela apaixonou-se quando me ouviu declamar ‘Em Hydra, evocando Fernando Pessoa’, da Sophia, estávamos no meio do mar”.

“Fazemos quatro anos de casadas. Um brinde à maior montanha russa das nossas vidas. Quero é viver-te”, rematou.

Recorde-se que Inês Herédia e Gabriela Sobral têm em comum os filhos gémeos, Luís e Tomás.