Inês Herédia recebe elogio do pai e fica emocionada

Inês Herédia foi surpreendida com o elogio de alguém bastante importante para si. A atriz, de 32 anos, recebeu palavras de admiração e carinho do pai, algo que a deixou emocionada.

A intérprete ficou de tal forma enternecida com o progenitor que fez questão de partilhar o momento com os seus seguidores.

“Ontem o meu pai fez-me o maior elogio que já recebi até hoje”, começou por contar.

“Estávamos só os dois. Depois de um longo silêncio; que é de resto muito próprio do meu pai; disse-me assim: ‘A Inês faz-me lembrar o Fernão Capelo Gaivota’. Não sei quantas vezes já li o Fernão Capelo Gaivota. Não tenho dedos suficientes para as contar. Também não sei quantas vezes vi o filme em pequena, sei que o vhs ficou riscado de tanto pôr para trás”, acrescentou.

“Também não fazia ideia que hoje ia mesmo precisar de ter a voz do meu pai a ecoar o que me disse. A vida tem um sistema de compensação bonito para caraças. Bom fim de semana a toda a gente. Tenho o melhor pai do mundo”, rematou.