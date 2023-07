Inês Herédia recorda participação no programa “A Tua Cara Não me é Estranha”, no qual interpretou Sinéad O’Connor

Inês Herédia recorreu às redes sociais para relembrar a participação no programa “A Tua Cara Não me é Estranha”, de forma a homenagear Sinéad O’Connor.

A cantora e compositora irlandesa Sinéad O’Connor foi encontrada morta no interior da casa na qual vivia atualmente em Londres. Inês Herédia resgatou um vídeo da atuação no programa “A Tua Cara Não me é Estranha”, transmitido pela TVI, no qual interpretou o tema “Nothing Compares 2U”, caracterizada como Sinéad O’Connor, para prestar uma homenagem à artista.

“Tanta dor a desta mulher. Foi um dos momentos do meu percurso em que mais senti o tamanho do respeito que tinha de encontrar para pôr tanta dor dentro do meu corpo”, escreveu.

“Há personagens que fazemos durante meses e que com o tempo e a distância se desvanecem, depois há outras que podem durar uma semana mas ficam connosco para sempre… Foi o caso. Lá vai ela, que encontre a paz que tanto teimou em não aparecer. Obrigada por tanto Sinéad”, rematou.

Recorde-se que a artista tinha perdido o filho há um ano e meio. Shane O’Connor, de 17 anos, que foi encontrado morto na cidade de Wicklow, na Irlanda.