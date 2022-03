Inês Herédia revela que irá contar aos filhos que “não têm pai, têm um dador”

Inês Herédia afirmou que irá contar aos filhos, Luís e Tomás, que “não têm pai”, mas “têm um dador”.

A atriz revelou, no podcast “É Preciso Ter Lata”, de Pedro Ribeiro e Rita Rugeroni, como irá reagir quando os gémeos, de dois anos, perguntarem sobre o pai.

“Nunca lhes vamos mentir, vão saber sempre a verdade sobre como é que foram concebidos. Não têm pai, é o que eles vão saber. Têm um dador”, referiu.

“Têm a sorte de ter duas mães e têm tios que os adoram e um avô que é completamente babado por eles. Se quiserem chamar pai a algum tio não há problema nisso. No Dia do Pai vai o meu pai, o meu tio, o meu irmão, o outro irmão, vai quem for preciso”, acrescentou.

Os gémeos, Luís e Tomás, são os filhos em comum da atriz com a mulher, a ex-diretora de Programas da SIC e nova diretora da produtora de novelas Plural, Gabriela Sobral.