Inês Herédia surpreendida no seu aniversário e dos filhos

Inês Herédia revelou nas redes sociais que foi surpreendida, este domingo, 27 de dezembro, no dia em que os filhos, Luís e Tomás, completaram dois anos e a atriz 30.

Apesar de não conseguir festejar a data especial com amigos e família reunida devido à covid-19, a artista partilhou no Instagram um vídeo no qual surge surpreendida ao deparar-se com algumas amigas à porta de casa, com cartazes, música e mensagens.

“O Luís e o Tomás fazem anos. E eu também. Às 9h30 da manhã estes seres maravilhosos puseram-me a chorar como se não houvesse amanhã. Ainda não me recompus, já cá venho outra vez”, pode ler-se na publicação.

“[…] Achei que sabia o que ia ser o dia de hoje mas 2020 troca as voltas. Virou-me o dia do avesso, chocalhou, transformou, aumentou, encheu de amor. Estou para aqui numa montanha russa de emoções que não digo pão com queijo. Miúdos na cama, felizes até ao último cabelo e mães cansadas de felicidade. Obrigada por tanto carinho. Parabéns Tomás, parabéns Luís”, acrescentou.

Recorde-se que os gémeos são os filhos em comum da atriz com a mulher, a ex-diretora de Programas da SIC Gabriela Sobral.